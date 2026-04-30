Productores lecheros de Cochabamba en emergencia: falta de combustible y amenazas de paro asfixian al sector

El sector lechero de Cochabamba se encuentra en un estado de incertidumbre y preocupación extrema. La combinación de la escasez de combustible y los anuncios de movilizaciones por parte del transporte pesado amenaza con sumergir a los productores en una nueva crisis económica de difícil retorno.

Insumos retrasados y fletes más caros

La falta de diésel y gasolina en las estaciones de servicio ha comenzado a generar un efecto dominó en la cadena de producción. Según denunció el representante del sector lechero de Cochabamba, Mario Mercado, los camiones que transportan insumos vitales —como forraje y componentes para alimento balanceado desde el oriente boliviano— están llegando con retrasos considerables.

Esta situación no solo afecta los tiempos de alimentación del ganado, sino que ha disparado los costos operativos. Mercado señaló que los transportistas ya están aplicando un incremento en los fletes, justificando el cobro excesivo debido a las dificultades y el tiempo perdido en las filas para conseguir combustible.

"Esto ya genera un escenario de incertidumbre. Nos obliga a revisar nuevamente los costos de producción y nos empuja a un escenario de mayor crisis en el sector lechero", lamentó el dirigente.

Rechazo a los bloqueos como método de presión

A la crisis del combustible se suma la amenaza de paros y bloqueos de carreteras por parte de sectores del transporte. Para los lecheros, estas medidas de presión resultan contraproducentes y dañinas para una industria que maneja productos altamente perecederos.

Mercado fue enfático al pedir que se busquen alternativas al conflicto social que no impliquen el cierre de vías. "No puede ser que el bloqueo sea el inicio del diálogo y de la negociación; tiene que ser otra medida la que nos permita sentarnos en una mesa de diálogo y buscar soluciones", afirmó el representante, haciendo un llamado a las autoridades y sectores en conflicto para evitar el colapso del aparato productivo regional.

Escenario de incertidumbre

El sector lechero, que ya venía golpeado por la inestabilidad económica, teme que, si no se garantiza el suministro de carburantes y la libre transitabilidad en los próximos días, se produzca un desabastecimiento de productos lácteos o un ajuste inevitable en los precios al consumidor final debido a la insostenibilidad de los costos actuales.

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