La Villa Primero de Mayo se prepara para una gran serenata por su 57° aniversario

La ciudadela de la Villa Primero de Mayo comenzó a vestirse de fiesta a pocas horas de la serenata con la que celebrará su 57° aniversario. Desde tempranas horas, vecinos y familias enteras empezaron a concentrarse en la plaza principal, llevando consigo alegría, expectativa y el orgullo de festejar un año más de historia.

El ambiente festivo ya se siente en cada rincón. Los juegos recreativos, como los tradicionales “Patos Chocadores”, se convirtieron en uno de los principales atractivos para los niños y sus familias.

“Bien, chévere, de verdad. Ellos por lo menos se divierten, algo diferente”, comentó una vecina mientras acompañaba a los menores. Otro habitante expresó: “Aquí jugando un poco, ya preparándonos para mañana, para el festejo”.

La jornada también dejó momentos pintorescos. Mientras recibía un masaje en plena plaza, un vecino invitó a la población a sumarse a la celebración. “Claro, tienen que aprovechar de venir aquí a la Villa”, señaló entre risas.

Las actividades centrales continuarán este 1 de mayo, fecha en la que una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad conmemorará su aniversario con una identidad cada vez más sólida y pujante.

Actualmente, la Villa Primero de Mayo cuenta con aproximadamente 450.000 habitantes distribuidos en 187 barrios. La zona dispone de mercados, supermercados, farmacias y una red vial mayormente pavimentada. Además, posee ocho centros de salud, dos hospitales de segundo nivel y una Estación Policial Integral (EPI), considerada entre las más grandes de la capital cruceña.

En el ámbito educativo, existen 87 unidades educativas, aunque los vecinos señalan la necesidad de mayor infraestructura debido al constante crecimiento poblacional.

Por la noche, la población se reunirá en el estadio municipal, donde se desarrollará la esperada serenata que promete música, tradición y un emotivo homenaje a los 57 años de la Villa Primero de Mayo.

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