¿Hasta cuándo se queda el sur y cómo estará el clima este feriado largo en Santa Cruz?

Las bajas temperaturas que se sintieron en los últimos días empiezan a quedar atrás en Santa Cruz de la Sierra. De acuerdo con el agrometeorólogo Luis Alpire, desde este viernes volverán los vientos del norte, provocando un ascenso en las temperaturas y convirtiendo la jornada en la más calurosa de la semana.

Alpire informó que este viernes 1 de mayo, se prevé una máxima de 31°C y una mínima de 23°C, con ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Además, advirtió que la sensación térmica podría alcanzar entre 34°C y 35°C en la capital cruceña, mientras que en provincias las temperaturas serían incluso mayores.

Sin embargo, el alivio por el calor durará poco. El Señor del Clima adelantó que durante el fin de semana volverán los vientos del sur en todo el departamento, lo que provocará un nuevo descenso de temperaturas y lluvias, principalmente el sábado.

Para esa jornada se espera una máxima de 28°C y mínima de 23°C, con precipitaciones moderadas en la capital cruceña y lluvias de moderada a fuerte intensidad en provincias del Norte Integrado, especialmente en Ichilo, Sara y Obispo Santistevan. En Warnes se prevén condiciones similares a las de la ciudad.

El domingo mejorará el clima, ya que no se esperan lluvias y se registrará una jornada con sol, aunque persistirán los vientos del sur. Las temperaturas oscilarán entre 22°C y 29°C.

En cuanto a las regiones, Alpire señaló que en los Valles cruceños habrá mínimas de 10°C y máximas de 28°C, con lluvias jueves y sábado. En Cordillera se prevén temperaturas entre 15°C y 33°C, con lluvias débiles, mientras que en la Chiquitania las máximas llegarán a 35°C, con precipitaciones en la mayoría de las provincias.

De esta manera, el feriado largo en Santa Cruz estará marcado por un clima cambiante: calor intenso el viernes, lluvias el sábado y mejores condiciones el domingo.

Las bajas temperaturas que se sintieron en los últimos días empiezan a quedar atrás en Santa Cruz de la Sierra. De acuerdo con el agrometeorólogo Luis Alpire, desde este viernes volverán los vientos del norte, provocando un ascenso en las temperaturas y convirtiendo la jornada en la más calurosa de la semana.

Alpire informó que este 1 de mayo, se prevé una máxima de 31°C y una mínima de 23°C, con ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Además, advirtió que la sensación térmica podría alcanzar entre 34°C y 35°C en la capital cruceña, mientras que en provincias las temperaturas serían incluso mayores.

Sin embargo, el alivio por el calor durará poco. El agrometeorólogo adelantó que durante el fin de semana volverán los vientos del sur en todo el departamento, lo que provocará un nuevo descenso de temperaturas y lluvias, principalmente el sábado.

Para esa jornada se espera una máxima de 28°C y mínima de 23°C, con precipitaciones moderadas en la capital cruceña y lluvias de moderada a fuerte intensidad en provincias del Norte Integrado, especialmente en Ichilo, Sara y Obispo Santistevan. En Warnes se prevén condiciones similares a las de la ciudad.

El domingo mejorará el clima, ya que no se esperan lluvias y se registrará una jornada con sol, aunque persistirán los vientos del sur. Las temperaturas oscilarán entre 22°C y 29°C.

Clima en provincias

En cuanto a las regiones, Alpire señaló que en los Valles cruceños habrá mínimas de 10°C y máximas de 28°C, con lluvias jueves y sábado. En Cordillera se prevén temperaturas entre 15°C y 33°C, con lluvias débiles, mientras que en la Chiquitania las máximas llegarán a 35°C, con precipitaciones en la mayoría de las provincias.

De esta manera, el feriado largo en Santa Cruz estará marcado por un clima cambiante: calor intenso el viernes, lluvias el sábado y mejores condiciones el domingo.

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