La Policía Boliviana investiga el asesinato de Douglas Queiroz, ciudadano boliviano que fue acribillado durante un campeonato cuadrangular realizado en una propiedad privada de San Matías, en el departamento de Santa Cruz.

De acuerdo con el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel Jhenky David Gómez Córdova, la principal hipótesis apunta a una pugna de poder entre organizaciones criminales que operan en la zona fronteriza.

Según la autoridad, Queiroz habría ordenado el asesinato de un integrante de otro grupo vinculado al narcotráfico, por lo que sus rivales habrían ejecutado una represalia mortal.

“Estos en venganza habrían determinado quitar la vida a Douglas Queiroz”, señaló Gómez.

El crimen ocurrió cuando sujetos armados irrumpieron en el evento deportivo y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima antes de darse a la fuga.

Operativos policiales

Ante la escalada de violencia, la Policía informó que ejecutó operativos de alto impacto durante los últimos días, incluyendo patrullajes e intervenciones en alojamientos para identificar a ciudadanos extranjeros o personas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas.

La institución aseguró que cuenta con información relevante que está siendo procesada y no descartó presentar avances investigativos en las próximas horas.

Fin de semana sangriento

Las autoridades confirmaron que al menos tres asesinatos fueron reportados durante el último fin de semana de abril en San Matías, situación que mantiene en alerta a la población y a las fuerzas del orden.

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