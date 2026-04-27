El municipio de San Matías despidió este lunes a Douglas Queiroz Ramos con una multitudinaria caravana marcada por la tradición, la música y la emoción. Familiares, amigos y pobladores acompañaron sus restos hasta su última morada, en una ceremonia que reflejó el aprecio que le tenían en la región.

El cortejo fúnebre estuvo acompañado por una cabalgata, en la que varios jinetes rindieron homenaje al reconocido ganadero. Entre ellos destacó Jhon Calina, hacendado de Brasil, quien llevó el caballo que pertenecía a Douglas como símbolo de respeto y despedida.

Durante el recorrido también resonó el tradicional berrante, un cuerno de toro utilizado para reunir al ganado, cuyo sonido marcó distintos momentos del trayecto y conmovió a los asistentes.

La despedida estuvo ambientada por la música del grupo Mega Som, cuyas interpretaciones acompañaron el último adiós.

Douglas Queiroz fue abatido a tiros el sábado en la comunidad San Francisco, del municipio de San Matías, mientras participaba de un encuentro de fútbol. El hecho causó consternación entre los habitantes de la zona, donde era ampliamente conocido.

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play