“Ponemos en riesgo nuestra vida”: Policia cuestiona a juez que liberó al acusado del crimen de 'Cara de Bebé'

La Policía Boliviana expresó su preocupación luego de que un juez otorgara mandamiento de libertad a uno de los sospechosos investigados por el asesinato de José Ángel Castañeta, alias ‘Cara de Bebé’, hecho ocurrido en la ciudad de Santa Cruz.

El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, el coronel Jhenky David Gómez Córdova, lamentó la decisión judicial y aseguró que el trabajo policial implicó riesgos importantes para el personal operativo.

“Estamos poniendo en riesgo nuestra propia integridad, inclusive la seguridad de nuestro personal, realizando todos los actos investigativos y todo el esfuerzo con la finalidad de aprehender a estas personas, pero lamentablemente el juez emitió el mandamiento de libertad”, manifestó la autoridad policial.

Según el informe oficial, alias ‘Cara de Bebé’, identificado como José Ángel Castañeta, fue acribillado luego de haber sido convocado presuntamente por Edgardo Hernán Navia Martínez, conocido como ‘Yeyo’, en inmediaciones del cuarto anillo de la capital cruceña. La víctima falleció al día siguiente del ataque.

Las investigaciones establecieron que al menos 13 personas habrían participado en la planificación y ejecución del crimen. En una primera intervención policial se realizaron allanamientos en un local denominado “La Vitrina”, donde varias personas fueron arrestadas para fines investigativos.

Posteriormente, cuatro sujetos fueron aprehendidos, entre ellos ciudadanos brasileños que presuntamente estaban en posesión de armas de fuego. Tras varias postergaciones, la audiencia de medidas cautelares se desarrolló en horas de la madrugada.

En dicha audiencia, la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva para cuatro investigados; sin embargo, también dispuso la libertad de James Cándido Machicado, decisión que generó cuestionamientos desde la institución policial.

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