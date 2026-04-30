Rubén vuelve a la vida: el niño que sobrevivió a la tragedia aérea de El Alto deja el hospital

El sonido de los aplausos, los globos y las sonrisas contenidas marcaron un momento profundamente emotivo en El Alto. Rubén M. P. M., el niño de 11 años que sobrevivió a la tragedia aérea del pasado 27 de febrero, recibió el alta médica este jueves tras permanecer dos meses internado en el Hospital del Norte.

Su salida no fue solo un acto médico: fue un símbolo de vida. Acompañado por su padre, médicos y autoridades, el menor dejó el centro de salud en medio de gestos de cariño que reflejaban una historia que tocó a todo un país.

Junto a él estuvo la primera dama, Bibi Urquidi, quien no ocultó la emoción al referirse a su recuperación.

“Es un milagro, pero ese milagro lo ha hecho Rubén con la fuerza que ha tenido y con el apoyo de todos”, expresó.

Rubén fue uno de los más afectados en el accidente ocurrido en El Alto. Perdió ambas piernas y pasó semanas en terapia intensiva, enfrentando no solo el dolor físico, sino también una pérdida irreparable: su madre, su hermano y otros familiares fallecieron en el siniestro.

Su padre, único sobreviviente de su núcleo familiar presente en el hecho, se mantuvo a su lado en cada momento de esta dura batalla.

Pese a todo, Rubén resistió.

En su despedida del hospital también estuvieron presentes las ministras Marcela Flores y Beatriz García, además del equipo médico que acompañó su recuperación, quienes fueron reconocidos por su labor y compromiso.

Ahora comienza una nueva etapa. Fuera del hospital, Rubén continuará con seguimiento médico y apoyo institucional. Como parte de ese respaldo, se le otorgó una beca de estudios de por vida y el acceso a una vivienda social que será entregada en las próximas semanas.

“Estamos muy felices junto a Rubén. Es una bendición la calidad humana que tenemos; va a salir adelante”, afirmó Urquidi.

Hoy, Rubén deja atrás una de las etapas más difíciles de su vida. Su historia, atravesada por el dolor, también está llena de coraje. Y aunque el camino que viene no será fácil, su nombre ya se convirtió en sinónimo de algo más grande: esperanza.

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