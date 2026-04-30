¿Viajas? Consulta gratis el estado de las rutas con el nuevo servicio ABC 24/7

El servicio permitirá a la población consultar en tiempo real la transitabilidad en la Red Vial Fundamental y reportar emergencias desde cualquier punto del país.
30/04/2026 14:22
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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) puso en marcha el servicio “ABC 24/7”, una línea gratuita de atención permanente que brinda información actualizada sobre el estado de las carreteras en todo el territorio nacional.
¿Cómo contactarse?
La ciudadanía puede acceder al servicio a través de:
Ambos canales están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Qué información puedes consultar?
A través de ABC 24/7, los usuarios pueden conocer:
Respuesta ante emergencias
El servicio también permite reportar situaciones como:
La ABC coordina el despliegue de:
La iniciativa se desarrolla junto al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, fortaleciendo la prevención y la seguridad vial.
Más información, más seguridad
Desde la institución destacaron que este servicio busca:
El programa ABC 24/7 se convierte en una herramienta clave para conductores, transportistas y viajeros, especialmente en épocas donde las condiciones climáticas pueden afectar la circulación.
Mira la programación en Red Uno Play
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