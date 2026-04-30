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¿Viajas? Consulta gratis el estado de las rutas con el nuevo servicio ABC 24/7

El servicio permitirá a la población consultar en tiempo real la transitabilidad en la Red Vial Fundamental y reportar emergencias desde cualquier punto del país. 

Red Uno de Bolivia

30/04/2026 14:22

Consulta gratis el estado de las rutas con el nuevo servicio ABC 24/7. Foto ABC.
Bolivia

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) puso en marcha el servicio “ABC 24/7”, una línea gratuita de atención permanente que brinda información actualizada sobre el estado de las carreteras en todo el territorio nacional.

¿Cómo contactarse?

La ciudadanía puede acceder al servicio a través de:

  • Línea gratuita: 800-10-772
  • WhatsApp: 7129232

Ambos canales están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Qué información puedes consultar?

A través de ABC 24/7, los usuarios pueden conocer:

  • Estado de transitabilidad de las rutas
  • Condiciones climáticas
  • Trabajos de mantenimiento en curso
  • Reportes de incidentes o emergencias viales

Respuesta ante emergencias

El servicio también permite reportar situaciones como:

  • Derrumbes
  • Inundaciones
  • Crecida de ríos
  • Bloqueos o eventos imprevistos

La ABC coordina el despliegue de:

  • Maquinaria pesada
  • Equipos técnicos especializados
  • Personal operativo en distintos puntos del país

La iniciativa se desarrolla junto al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, fortaleciendo la prevención y la seguridad vial.

Más información, más seguridad

Desde la institución destacaron que este servicio busca:

  • Mantener a la población informada en tiempo real
  • Mejorar la seguridad en carretera
  • Garantizar rutas expeditas y seguras

El programa ABC 24/7 se convierte en una herramienta clave para conductores, transportistas y viajeros, especialmente en épocas donde las condiciones climáticas pueden afectar la circulación.

Mira la programación en Red Uno Play

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