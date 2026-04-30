¿Viajas? Consulta gratis el estado de las rutas con el nuevo servicio ABC 24/7

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) puso en marcha el servicio “ABC 24/7”, una línea gratuita de atención permanente que brinda información actualizada sobre el estado de las carreteras en todo el territorio nacional.

¿Cómo contactarse?

La ciudadanía puede acceder al servicio a través de:

Línea gratuita: 800-10-772

800-10-772 WhatsApp: 7129232

Ambos canales están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Qué información puedes consultar?

A través de ABC 24/7, los usuarios pueden conocer:

Estado de transitabilidad de las rutas

Condiciones climáticas

Trabajos de mantenimiento en curso

Reportes de incidentes o emergencias viales

Respuesta ante emergencias

El servicio también permite reportar situaciones como:

Derrumbes

Inundaciones

Crecida de ríos

Bloqueos o eventos imprevistos

La ABC coordina el despliegue de:

Maquinaria pesada

Equipos técnicos especializados

Personal operativo en distintos puntos del país

La iniciativa se desarrolla junto al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, fortaleciendo la prevención y la seguridad vial.

Más información, más seguridad

Desde la institución destacaron que este servicio busca:

Mantener a la población informada en tiempo real

Mejorar la seguridad en carretera

Garantizar rutas expeditas y seguras

El programa ABC 24/7 se convierte en una herramienta clave para conductores, transportistas y viajeros, especialmente en épocas donde las condiciones climáticas pueden afectar la circulación.

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