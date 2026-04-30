Restaurarán la Casa Nacional de Moneda tras años de espera: ¿qué trabajos se realizarán?

La Casa Nacional de Moneda, uno de los íconos históricos más representativos de Bolivia, iniciará un proceso de restauración tras años de postergación. El primer paso ya fue dado con el lanzamiento oficial de la licitación para intervenir sus cubiertas.

La iniciativa es impulsada por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, en el marco del programa Conoce Bolivia, dependiente del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, y cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

“Este proyecto tiene mucho tiempo, pero no pudo concretarse. Este es el primer paso”, afirmó la presidenta de la fundación, Alejandra Echazú.

¿Qué trabajos se realizarán?

El plan contempla:

Restauración de los tejados dañados

Mejora de la impermeabilidad

Refuerzo de la estabilidad estructural

Las intervenciones se concentrarán en los bloques frontal y central del edificio, con el objetivo de garantizar su conservación a largo plazo.

Inversión y plazos

Inversión: más de Bs 5 millones

Plazo de ejecución: 180 días

La convocatoria está abierta a empresas interesadas, en un proceso que busca ser transparente y sujeto a fiscalización.

Echazú remarcó la importancia de intervenir este espacio histórico:

“No podemos dejarla así. Es una deuda que tenemos todos los bolivianos con Potosí”.

La restauración de la Casa Nacional de Moneda representa un paso clave para preservar uno de los símbolos más importantes de la historia y la identidad cultural del país.

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