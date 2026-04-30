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Política

Senado instala su 105° sesión ordinaria: Estos son los temas a tratar

Se analizarán proyectos sobre crédito internacional, alivio tributario y protección animal, entre otros.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

30/04/2026 13:47

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La Paz

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La Cámara de Senadores instaló su 105° Sesión Ordinaria correspondiente a la Legislatura 2025-2026, en la que se prevé el tratamiento de varios proyectos de ley considerados de relevancia nacional.

Entre los principales temas en agenda figura el proyecto de ley para la aprobación de un contrato de préstamo destinado a la ejecución del programa BMS, así como una propuesta de alivio tributario orientada a distintos sectores económicos.

Asimismo, los legisladores abordarán el proyecto de ley de protección integral de animales, iniciativa que busca fortalecer el marco normativo en defensa de la fauna y sancionar el maltrato.

Otro de los puntos a tratar es el proyecto de ley sobre protección de la verdad histórica, reparación moral y resguardo de la imagen de la ciudad de Sucre, en el contexto de debates sobre memoria histórica y reconocimiento institucional.

La sesión se desarrolla en medio de expectativa por el avance de estas iniciativas, que podrían generar impacto tanto en el ámbito económico como social y cultural del país.

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