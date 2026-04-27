Ministro argentino llegará a Bolivia para reunirse con presidente Paz

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger, arribará a Bolivia el próximo miércoles 29 de abril para sostener una reunión con el presidente Rodrigo Paz Pereira en la ciudad de La Paz. Este evento fue confirmado a través de una fuente que se comunicó directamente con Red Uno.

Sturzenegger, considerado una de las figuras clave en el diseño de reformas económicas en Argentina, forma parte del equipo cercano del presidente Milei y ha liderado iniciativas orientadas a disminuir la intervención estatal en distintos sectores.

Foto: Bolivia y Argentina fortalecieron lazos diplomáticos desde el inicio del Gobierno de Rodrigo Paz.

A pesar de la distancia que ambas naciones tenían en anteriores mandatos, Bolivia y Argentina estrecharon lazos desde la gestión del presidente Rodrigo Paz, impulsada desde una visión económica multidisciplinaria, en la que se valoriza por sobre todo el intercambio de conocimientos con otros países del mundo.

De esta manera, la visita de uno de los hombres más cercanos de Milei, quien en los últimos años estableció nuevas políticas estatales para la estabilización de la economía en Argentina, comprende un paso más a la creación de más acciones que coloquen a Bolivia en su mejor momento financiero.

Se prevé que tras la reunión se brinde un informe conjunto sobre los puntos abordados, en un contexto regional marcado por debates sobre el rol del Estado y la necesidad de reformas económicas.

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