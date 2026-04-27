Santa Cruz: maestros urbanos radicalizan medidas y marchan este martes

Los maestros urbanos del país realizarán una marcha este martes en la ciudad de La Paz. La movilización fue confirmada por dirigentes del sector, quienes indicaron que maestros de distintas regiones viajarán hasta la Sede de Gobierno para participar en la protesta.

El máximo representante del magisterio urbano en Santa Cruz, Lorenzo Chávez, informó que el sector se encuentra en estado de emergencia y movilización permanente.

Según explicó, la protesta busca “la defensa de la educación, del reglamento del escalafón y de un presupuesto adecuado para el sistema educativo”, además de rechazar la municipalización de la educación.

Los docentes también exigen un incremento salarial, argumentando que la subida de precios y la inflación han afectado significativamente su poder adquisitivo. “Estamos partiendo desde las 31 federaciones del país para concentrarnos en la sede de gobierno”, señaló el dirigente.

El conflicto, según indicaron, se arrastra desde inicios de año sin que hasta el momento haya una respuesta concreta por parte del Gobierno. Ante esta situación, el sector decidió radicalizar sus medidas de presión.

Asimismo, denunciaron supuestos hechos de violencia durante anteriores movilizaciones en la sede de gobierno, incluyendo gasificaciones y maltratos, especialmente contra maestras.

Los educadores aseguran que han agotado las instancias de diálogo con autoridades del área y ahora buscan que sus demandas sean atendidas directamente por el presidente del Estado.

La movilización está prevista para este martes en La Paz, donde se espera la concentración de maestros de todo el país para continuar con las medidas de presión.

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