“Estoy hasta que llegue otro entrenador”: Soria tras la goleada a Tomayapo en el Siles

El técnico interino de Bolívar, Vladimir Soria, valoró la actitud de sus dirigidos tras la reciente victoria y dejó claro que su rol en el equipo es temporal mientras la dirigencia busca un nuevo entrenador.

En conferencia de prensa, Soria destacó el rendimiento colectivo y la efectividad del equipo:

“Gran partido, con gran actitud. Se aprovecharon las oportunidades de gol, que es algo muy importante en el fútbol. Los goles dan tranquilidad”, afirmó.

El estratega también remarcó la importancia de sumar confianza en este momento de la temporada: “

Es una victoria importante, eleva anímicamente”, sostuvo, resaltando el impacto positivo del resultado en el grupo.

Uno de los puntos que más valoró fue la participación de los jóvenes futbolistas. Soria elogió el ingreso de Mena, así como el aporte de Carlos Sejas y Lucas Chávez, quienes respondieron con buen rendimiento.

“Siempre hay que dar oportunidad a los chicos. La actitud es clave, si no hay actitud no sirve”, enfatizó.

Sobre su futuro, el entrenador fue claro al señalar que su continuidad dependerá de la dirigencia:

“Yo estoy interinamente hasta que el club consiga otro entrenador. Es lo que puedo decir”, aseguró.

Por su parte, el director deportivo Sebastián Lopera confirmó que la búsqueda de un nuevo técnico recién comenzó, por lo que Soria se perfila para dirigir el próximo compromiso ante Fluminense por la Copa Libertadores en el estadio Hernando Siles.

De esta manera, Bolívar encara días clave, con un cuerpo técnico interino que busca mantener el envión anímico mientras la dirigencia define el futuro del banquillo.

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