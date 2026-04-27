¿Hasta 15 partidos? La dura sanción que podría recibir Andrada tras dar un puñetazo a su rival

Un acto de violencia sacudió el clásico entre Real Zaragoza y SD Huesca, dejando en el centro de la polémica al arquero Esteban Andrada, quien ahora enfrenta una dura sanción que podría marcar su futuro.

El guardameta fue expulsado en los minutos finales tras recibir su segunda amarilla, pero lo más grave ocurrió segundos después: en un arranque de furia, corrió hacia el defensor Jorge Pulido y le propinó un golpe en el rostro, generando una trifulca generalizada dentro del campo.

El incidente quedó reflejado en el acta arbitral y provocó el repudio inmediato tanto del club como del entorno futbolístico. Según el reglamento disciplinario del fútbol español, este tipo de agresiones pueden ser castigadas con suspensiones de entre 4 y 15 partidos, dependiendo de la gravedad de la lesión.

En este caso, Pulido sufrió un hematoma en el pómulo, lo que podría agravar la sanción. Analistas y exárbitros apuntan a que el castigo no sería menor a seis fechas, e incluso podría acercarse al máximo permitido.

Existen antecedentes severos en España, como el de Germán Burgos, quien recibió 11 partidos de suspensión por una agresión similar, lo que refuerza la posibilidad de una sanción ejemplar para Andrada.

Tras el partido, el arquero argentino pidió disculpas públicas: “Me salí de contexto, no es una buena imagen”, admitió. Sin embargo, el Real Zaragoza ya anunció la apertura de un expediente interno y no descarta tomar medidas adicionales.

El episodio llega en un momento crítico para el club, que pelea por mantenerse en la categoría, y podría dejar a Andrada fuera del tramo final de la temporada. Además, su continuidad está en duda, ya que su préstamo finaliza en junio y la dirigencia analiza no ejecutar la opción de compra.

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