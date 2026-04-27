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¡Histórico! Racing de Montevideo es campeón por primera vez en su historia en Uruguay

Racing de Montevideo se consagró campeón del Apertura antes de tiempo y logró el primer título de su historia en Primera.

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

27/04/2026 13:00

El sueño se hizo realidad: Racing conquista su primer título. Foto; RRSS
Uruguay

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Historia pura en el fútbol uruguayo. El Racing Club de Montevideo se consagró campeón del Torneo Apertura de forma anticipada y logró el primer título de Primera División en sus 107 años de vida.

El equipo de Sayago selló una campaña inolvidable en la fecha 13, incluso sin estar en cancha al momento de la coronación. Mientras el plantel regresaba de Melo tras vencer 1-0 a Cerro Largo con un gol de su capitán Guillermo Cotugno, el destino terminó de acomodar todo.

Primero, la derrota de Deportivo Maldonado había dejado el escenario servido. Luego, el golpe definitivo llegó con la caída de Peñarol ante Montevideo Wanderers en el Estadio Centenario, resultado que le dio el título matemático a Racing con dos fechas aún por disputarse.

El conjunto dirigido por Christian Chambian alcanzó los 30 puntos, sacando una ventaja imposible de remontar para sus perseguidores y desatando la celebración de un plantel que hizo historia lejos de casa.

El próximo partido será ante City Torque en el Parque Roberto, donde el equipo podrá festejar junto a su gente un logro histórico que quedará marcado para siempre.

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