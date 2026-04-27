“Acá el racismo no tiene lugar”: Corinthians retira una butaca por insultos contra su portero

El Corinthians dio una señal contundente en su lucha contra la discriminación tras un hecho que generó indignación en el fútbol brasileño. El club decidió retirar una butaca de la Neo Química Arena luego de que un hincha profiriera insultos racistas contra el arquero de Palmeiras, Carlos Miguel.

El incidente ocurrió durante el clásico paulista, provocando rechazo inmediato tanto dentro como fuera del estadio. Como respuesta, la institución optó por una medida simbólica pero de gran impacto: eliminar el asiento donde se produjo la agresión.

En su lugar, el club instaló un mensaje claro y directo: “Aquí el racismo no tiene lugar. Y nunca lo tendrá”. La acción busca dejar una marca visible que refleje el compromiso del Corinthians contra cualquier forma de discriminación.

Además, el “Timão” reforzó su postura con un mensaje institucional aún más contundente:

“No es suficiente no ser racista, hay que ser antirracista. Dentro y fuera del estadio”.

La medida forma parte de una campaña más amplia del club, que también anunció la ampliación de sus canales de denuncia para combatir este tipo de conductas en sus instalaciones.

Con esta decisión, Corinthians no solo sanciona un hecho puntual, sino que envía un mensaje firme al fútbol sudamericano y al mundo: el racismo no tiene espacio en el deporte.

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