La FEXCO supera 152 mil visitas y el stand de la Red Uno se convierte en uno de los atractivos

La Feria Internacional de Cochabamba (FEXCO) se desarrolla con gran éxito y superó las 152.000 visitas en sus primeros días, según una evaluación preliminar realizada por el alcalde Manfred Reyes Villa, quien destacó la masiva participación del público.

En medio del movimiento ferial, uno de los espacios más concurridos es el stand de Red Uno, donde familias completas disfrutan de una variada oferta de entretenimiento. Conciertos en vivo, shows de magia, juegos y premios forman parte de la propuesta que atrae tanto a niños como a adultos.

Los visitantes resaltaron el ambiente festivo y la experiencia interactiva. “La estamos pasando bien, está bonito”, comentaron algunos asistentes, mientras los más pequeños destacaron las actividades recreativas preparadas especialmente para ellos.

Desde la organización invitaron a la población a ser parte de la “experiencia naranja”, que se ha convertido en uno de los principales atractivos dentro de la feria.

La FEXCO continúa consolidándose como uno de los eventos más importantes de la región, combinando negocios, cultura y entretenimiento para toda la familia.

Actividades lunes

Esta jornada, la FEXCO continúa con actividades empresariales, inauguraciones y eventos culturales en el recinto ferial. Desde las 08:30 hasta las 18:00 se realiza la Rueda Empresarial de Negocios en el Centro Internacional de Negocios, seguida de su inauguración oficial a las 09:00.

En la tarde, a las 18:30 se inaugura el Pabellón Concordia, a las 18:45 se realiza el recorrido por el Pabellón Kanata y a las 19:30 se inaugura el Pabellón CADEPIA.

La jornada concluye a las 20:00 con la presentación de las candidatas a Miss FEXCO 2026 en el stand del Gobierno Municipal de Cochabamba.

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