La reconocida cantante italiana Laura Pausini vivió un momento de tensión durante su presentación en Quito, cuando tuvo que recibir asistencia con oxígeno en pleno concierto debido a los efectos de la altitud.

La capital ecuatoriana se encuentra a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, una condición que puede afectar la respiración de artistas y asistentes no acostumbrados a estas condiciones.

Un momento inesperado en el escenario

Durante el espectáculo, la artista comenzó a presentar dificultades respiratorias, lo que obligó al equipo de producción a brindarle apoyo con oxígeno de manera inmediata.

Pese al incidente, Laura Pausini decidió continuar con su presentación sin abandonar el escenario, lo que fue recibido con aplausos y ovación por parte del público.

Profesionalismo y conexión con el público

La reacción de la cantante fue ampliamente valorada por los asistentes, quienes destacaron su entrega y profesionalismo en un contexto exigente.

El episodio reafirma la conexión que mantiene con sus fanáticos y su compromiso con cada presentación, incluso frente a condiciones adversas.

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