La cantante italiana enfrentó dificultades por la altura de la ciudad, pero decidió seguir en el escenario, recibiendo el apoyo del público.
27/04/2026 12:10
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La reconocida cantante italiana Laura Pausini vivió un momento de tensión durante su presentación en Quito, cuando tuvo que recibir asistencia con oxígeno en pleno concierto debido a los efectos de la altitud.
La capital ecuatoriana se encuentra a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, una condición que puede afectar la respiración de artistas y asistentes no acostumbrados a estas condiciones.
Un momento inesperado en el escenario
Durante el espectáculo, la artista comenzó a presentar dificultades respiratorias, lo que obligó al equipo de producción a brindarle apoyo con oxígeno de manera inmediata.
Pese al incidente, Laura Pausini decidió continuar con su presentación sin abandonar el escenario, lo que fue recibido con aplausos y ovación por parte del público.
Profesionalismo y conexión con el público
La reacción de la cantante fue ampliamente valorada por los asistentes, quienes destacaron su entrega y profesionalismo en un contexto exigente.
El episodio reafirma la conexión que mantiene con sus fanáticos y su compromiso con cada presentación, incluso frente a condiciones adversas.
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