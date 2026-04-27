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Espectáculos

Momento impactante: Laura Pausini usa oxígeno en show en Quito por la altura

La cantante italiana enfrentó dificultades por la altura de la ciudad, pero decidió seguir en el escenario, recibiendo el apoyo del público.

Red Uno de Bolivia

27/04/2026 12:10

Laura Pausini usa oxígeno en concierto y sigue en el escenario. Foto EFE.
Ecuador

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La reconocida cantante italiana Laura Pausini vivió un momento de tensión durante su presentación en Quito, cuando tuvo que recibir asistencia con oxígeno en pleno concierto debido a los efectos de la altitud.

La capital ecuatoriana se encuentra a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, una condición que puede afectar la respiración de artistas y asistentes no acostumbrados a estas condiciones.

Un momento inesperado en el escenario

Durante el espectáculo, la artista comenzó a presentar dificultades respiratorias, lo que obligó al equipo de producción a brindarle apoyo con oxígeno de manera inmediata.

Pese al incidente, Laura Pausini decidió continuar con su presentación sin abandonar el escenario, lo que fue recibido con aplausos y ovación por parte del público.

Profesionalismo y conexión con el público

La reacción de la cantante fue ampliamente valorada por los asistentes, quienes destacaron su entrega y profesionalismo en un contexto exigente.

El episodio reafirma la conexión que mantiene con sus fanáticos y su compromiso con cada presentación, incluso frente a condiciones adversas.

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