Todo listo para el estreno de ‘La Hija Cóndor’ en Bolivia: Conozca los detalles de la llegada del filme premiado en 20 países

La espera para el público boliviano ha terminado. Después de recorrer seis continentes y cosechar elogios de la crítica especializada en medios como Variety e IndieWire, la película boliviana ‘La Hija Cóndor’ iniciará su exhibición en el país este 7 de mayo.

La cinta, una ambiciosa coproducción entre Bolivia, Perú y Uruguay, no solo llega precedida por premios en Francia, España, Italia y Cuba, sino también con acuerdos de distribución que la llevarán a salas comerciales de Alemania, Estados Unidos, México y Australia, posicionando al cine nacional en la primera línea de la industria global.

Un viaje entre el mito, la música y el sueño

Dirigida por Álvaro Olmos Torrico, la cinta narra la historia de una joven partera quechua (interpretada por Marisol Vallejos, de Las Estrellas del Valle) que posee un don divino en su canto para calmar el dolor. Sin embargo, el filme explora su deseo de ruptura con la tradición para perseguir su sueño de ser cantante, sumergiéndose en el mundo de la música chicha, género que tiene un rol protagónico en la narrativa.

La calidad técnica es uno de los puntos altos de la obra, con una propuesta visual a cargo de Nicolas Wong y una banda sonora premiada en España, compuesta por Cergio Prudencio, Marcelo Guerrero y Noemí Flores.

Agenda de estrenos y funciones especiales

Para celebrar su llegada al país, se han organizado funciones especiales que contarán con la presencia del director y el elenco principal:

La Paz: Preestreno el martes 5 de mayo en el Multicine (Av. Arce) a las 19:30. La preventa de boletos inicia este viernes 24 de abril.

Cochabamba: Premier el jueves 7 de mayo en Sky Box a las 20:00. La preventa comenzará el lunes 27 de abril.

Santa Cruz: El estreno está confirmado para el sábado 9 de mayo, con lugar y hora por definir próximamente en las redes sociales oficiales del filme.

Premiación de la película en España.

Un palmarés que rompe récords

Solo en lo que va de 2026, la película ha logrado hitos impresionantes:

Bélgica: Gran Premio Kinolatino a la Mejor Película.

España (Festival de Málaga): Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto (María Magdalena Sanizo) y Mejor Música.

Francia y Bulgaria: Múltiples premios del público y del jurado joven, destacando su impacto en las nuevas generaciones.

El mensaje del director

Para Olmos Torrico, el estreno en casa es el paso más importante de este viaje. "Es una gran alegría poder compartirla finalmente en nuestras salas, que es lo que en realidad nos importa", afirmó. El cineasta también expresó su deseo de que este filme ayude a sanar el "divorcio" entre el público local y el cine nacional: "Esperamos que ‘La Hija Cóndor’ genere nuevamente este vínculo y esta reconciliación".

La película, calificada por The Hollywood Reporter como una obra que "se atreve a explorar los límites entre el mito y la realidad", promete ser la experiencia cinematográfica boliviana del año.

Dato: Puede seguir las novedades y preventas a través de las cuentas oficiales de ‘La Hija Cóndor’ en Facebook e Instagram.

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