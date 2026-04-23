TEMAS DE HOY:
Robo millonario Feminicidios en Bolivia enfrentamientos por tierras

21ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Se volcó un camión lleno de libros y ocurrió lo impensado: nadie lo saqueó

El accidente generó sorpresa no solo por el vuelco, sino por la reacción de quienes llegaron al lugar. En medio del caos, ocurrió algo que no suele verse.

Red Uno de Bolivia

23/04/2026 7:54

Se volcó un camión lleno de libros y ocurrió lo impensado: nadie lo saqueó
Mundo

Escuchar esta nota

Un camión que transportaba libros perdió el control y terminó volcado a un costado de la ruta. El impacto dejó cientos de ejemplares esparcidos sobre el asfalto, en una escena que rápidamente llamó la atención.

Sin embargo, lo que más sorprendió no fue el accidente en sí, sino lo que ocurrió después.

A diferencia de otros episodios similares, donde la mercadería suele desaparecer en cuestión de minutos, esta vez no hubo saqueos.

Los libros quedaron allí, intactos, mientras curiosos y testigos observaban la escena sin intervenir.

Una imagen poco habitual: páginas desparramadas sobre el suelo, en medio del silencio y el respeto.

El hecho despertó todo tipo de reacciones, especialmente en redes sociales, donde muchos destacaron el comportamiento de las personas que llegaron al lugar.

Más allá del accidente, la escena dejó una reflexión abierta: incluso en situaciones de caos, todavía hay gestos que rompen con lo esperado.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD