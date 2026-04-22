"Creer o reventar". Con esa contundencia se ha vuelto viral un registro obtenido por una cámara de seguridad doméstica que captó una secuencia que desafía la lógica: una silueta oscura desplazándose y atravesando los límites físicos de una vivienda. El clip, difundido originalmente por la usuaria "gisellemartinez1475" en TikTok, ha desatado una ola de teorías y debates sobre fenómenos paranormales, superando rápidamente los cientos de comentarios.

Los detalles del avistamiento

La grabación, que dura poco más de un minuto, muestra inicialmente a un joven parado en las afueras de la propiedad. Sin embargo, la atención se desvía segundos después hacia una silueta negra con apariencia humana pero sin rasgos definidos ni forma corpórea clara, según publica el portal Crónica.

A lo largo del video, la misteriosa entidad aparece en reiteradas ocasiones en distintos sectores del perímetro. Lo que más impacto causó entre los internautas es el momento exacto en que la figura parece atravesar las rejas de hierro de la casa sin ninguna resistencia física. La dueña de la publicación, entre el asombro y el temor, escribió en el epígrafe: "Me cuidan la casa", reconociendo que la situación le genera una duda existencial: "No sé a qué tenerle más miedo, si al vivo o al muerto".

Debate en redes: ¿Entidad maligna o una simple araña?

Como es habitual en estos casos, la comunidad digital se dividió rápidamente entre los creyentes de lo sobrenatural y los escépticos que buscan una explicación lógica.

Por un lado, muchos usuarios compartieron consejos y advertencias sobre la peligrosidad de estas apariciones. Una internauta sugirió que podría tratarse de una "entidad" y recomendó buscar protección para evitar que el supuesto ser logre ingresar al domicilio. Otros recordaron antiguos relatos familiares: "Mi abuela decía que las sombras negras son malignas".

Por otro lado, surgió la explicación más pragmática: la hipótesis del insecto. Algunos usuarios señalaron que es muy común que arañas o pequeños bichos caminen sobre el lente de la cámara, creando sombras desenfocadas que, debido a la visión nocturna y la distorsión, terminan adquiriendo formas inquietantes. "Es una araña; me pasó lo mismo, al otro día me fijé y estaba la cámara con telas de araña", aseguró uno de los comentaristas.

A pesar de las explicaciones racionales, el video sigue sumando reproducciones y dejando una pregunta en el aire para quienes lo ven por primera vez: ¿estamos ante una prueba de lo inexplicable o simplemente ante un juego de luces y sombras captado por la tecnología?

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