Así cierra el dólar paralelo y el referencial este jueves 23 de abril en Bolivia

El mercado cambiario en Bolivia cierra este jueves 23 de abril de 2026 con una marcada tendencia al alza. El Banco Central de Bolivia (BCB) y las principales plataformas de monitoreo del mercado paralelo reportaron incrementos en sus cifras, consolidando una brecha que se mantiene bajo el análisis de los sectores económicos.

Reporte del Banco Central de Bolivia (BCB)

El ente emisor registró un incremento en su cotización oficial respecto al miércoles, situándose de la siguiente manera:

Compra oficial: Bs 9.42 (Ayer estaba en Bs 9.39)

Venta oficial: Bs 9.62 (Ayer estaba en Bs 9.59)

Repote del BCB.

Evolución del mercado paralelo

A lo largo de la jornada, la moneda norteamericana mostró fluctuaciones constantes, comenzando el día con valores altos, estabilizándose al mediodía y retomando el impulso al finalizar la tarde.

1. Reporte de Dolarboliviahoy.com

Al cierre de la jornada, esta plataforma situó la moneda en Bs 9.66 para la compra y Bs 9.65 para la venta.

Por la mañana, inició en Bs 9.68 para la compra y Bs 9.61 para la venta.

Al mediodía, se cotizaba en Bs 9.64 para la compra y Bs 9.61 para la venta.

Reporte de Dolarboliviahoy.com

2. Reporte de Bolivianblue.net

Este portal reportó cifras ligeramente superiores al finalizar la tarde, con Bs 9.67 para la compra y Bs 9.64 para la venta.

A las seis de la mañana, arrancó en Bs 9.66 para la compra y Bs 9.62 para la venta.

A mediodía, se encontraba en Bs 9.64 para la compra y Bs 9.60 para la venta.

Reporte de Bolivianblue.net

Este comportamiento refleja la volatilidad que persiste en el mercado de divisas, donde la población y el sector empresarial siguen de cerca la estabilidad del tipo de cambio y su impacto en la economía nacional.

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