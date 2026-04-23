Empresas estatales acumulan Bs 2.655 millones en pérdidas, según la OFEP

El director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de las Empresas Públicas (OFEP), Pablo Camacho, presentó este jueves un sistema virtual que permite consultar los estados financieros de las 67 empresas estatales del país, con el objetivo de transparentar su situación económica y nivel de riesgo.

“De 67 empresas públicas, tenemos 15 empresas con quiebras técnicas que acumulan una pérdida de Bs 2.655 millones, un patrimonio negativo de Bs 1.901 millones”, explicó Camacho.

Además, dijo que estas empresas, creadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS) han dilapidado más de Bs 73.000 millones en créditos durante estos últimos 20 años, por empresas que no producen, que no generan valor.

“Estos recursos pudieron utilizarse para hospitales, para escuelas con tecnología de ultima generación, carreteras, un fondo soberano que pudo crearse para proteger a Bolivia de la crisis”, acotó.

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