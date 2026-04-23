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Economía

Este es el perfil profesional de Marcelo Blanco, nuevo ministro de Hidrocarburos

Con más de tres décadas de trayectoria en gestión financiera, el flamante ministro llega con la misión de optimizar la captación de capitales.

Ximena Rodriguez

22/04/2026 21:55

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, oficializó la posesión de Marcelo Blanco Quintanilla como el nuevo Ministro de Hidrocarburos en una ceremonia que marca un ajuste en la estrategia estatal.

Perfil y pilares de la nueva gestión

La autoridad entrante no es ajena al sector público, habiendo desempeñado funciones clave en el Viceministerio de Electricidad. Para afrontar este nuevo reto, Blanco llega respaldado por una hoja de vida que destaca los siguientes puntos:

  • Sólida formación académica: Es licenciado en Administración de Empresas.
  • Vasta experiencia: Cuenta con más de 30 años de trayectoria en la gestión financiera de alto nivel.
  • Especialización técnica: Experto en la implementación de políticas de sostenibilidad y planificación de proyectos de energía.

Visión de futuro y captación de inversiones

El enfoque principal de este nuevo mandato ministerial estará orientado a la modernización de los procesos de inversión y la apertura hacia mercados externos. Se espera que la administración de Blanco impulse la captación de capitales nacionales e internacionales para garantizar la viabilidad de los proyectos energéticos a largo plazo.

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