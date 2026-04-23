El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, tomó el juramento a Marcelo Blanco Quintanilla, quien asume el cargo con el compromiso de garantizar la soberanía energética del país.

El presidente Rodrigo Paz Pereira tomó el juramento a Marcelo Blanco Quintanilla como nuevo Ministro de Hidrocarburos y Energías, destacando la importancia de su gestión en la reactivación del sector energético del país.

"Voy a proceder a tomar el juramento de ley por la patria, por el pueblo boliviano y por su honor desempeñar con lealtad y honestidad y responsabilidad las funciones que se le han encomendado, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia como ministro de Hidrocarburos y Energías", afirmó el Presidente en su intervención.

Nuevo ministro

En su primer discurso como ministro, Blanco agradeció al presidente por la confianza y expresó su compromiso con el pueblo boliviano.

"Estoy seguro de que llevaré adelante todas las secciones que estén a mi cargo para ser un digno representante de la patria y un digno ministro suyo", manifestó Blanco.

El nuevo ministro destacó la importancia de la soberanía energética para Bolivia, mencionando que, a lo largo de los últimos 20 años, la nación ha dependido de mercados internacionales para garantizar el suministro de combustibles como gasolina y diésel. "Es momento de tomar decisiones estratégicas para recuperar nuestra soberanía energética", puntualizó.

Reconocimiento al ministro saliente

Blanco también aprovechó la ocasión para agradecer al ninistro saliente, Mauricio Medinaceli, por su trabajo y visión durante su gestión, en particular por la entrega de la nueva norma de la Ley de Hidrocarburos.

"Gracias a su compromiso, se ha logrado avanzar en la presentación de importantes leyes vinculadas al litio, el medio ambiente y las energías renovables", dijo Blanco.

Enfoque en la lucha contra la corrupción

El nuevo ministro subrayó que uno de los objetivos más importantes de su gestión será combatir el "Estado tranca" que, según él, ha frenado el progreso del país.

"Tenemos el mandato de derrocar este Estado tranca y corrupto, y estamos comprometidos con el combate a la corrupción", añadió.

Blanco también señaló que su mandato incluye la creación de leyes que garanticen la inversión tanto nacional como extranjera, con el fin de hacer de cada departamento un potencial energético para Bolivia.

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