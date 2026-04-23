Venta de gasolina es normal en Cochabamba; hay filas reducidas

La venta de gasolina en las estaciones de servicio de Cochabamba se desarrolla con normalidad, aunque en algunos surtidores se registran filas leves y tiempos de espera mínimos.

Durante un recorrido por distintos puntos de la ciudad, se verificó que el abastecimiento es regular; sin embargo, el panorama varía de una estación a otra. Mientras en algunos surtidores no se presentan filas, en otros se observan esperas cortas, sin mayores dificultades para adquirir el combustible.

Conductores señalan que la demanda responde principalmente a la incertidumbre sobre la provisión de carburantes en el país, lo que ha generado una mayor afluencia preventiva.

“Está avanzando bastante rápido la fila, todo bien de momento, recién están apareciendo las filas”, comentó un conductor.

Otro señaló: “La fila es reducida, esperemos que esto no empeore, esta situación preocupa, más con la renuncia de las autoridades del área”.

En la misma línea, otro usuario afirmó: “Está normal, pero ya empezaron las filas y las esperas, y eso genera especulación”. Pese a ello, la venta de gasolina continúa sin interrupciones en la mayoría de los surtidores de la ciudad.

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