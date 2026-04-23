Falta de diésel genera filas extensas y afecta transporte en Cochabamba

Las filas en busca de diésel continúan en aumento en distintos surtidores del departamento de Cochabamba, donde decenas de conductores esperan hasta dos días para abastecerse.

En avenidas troncales como la avenida Blanco Galindo, las filas se extienden por varias cuadras. Transportistas incluso duermen en sus vehículos mientras aguardan su turno para cargar combustible.

La situación se repite en regiones como el valle bajo, valle alto, cono sur y el trópico, según la denuncia de los choferes, quienes ven afectadas sus actividades de transporte de carga y el traslado de pasajeros.

“Ya estamos haciendo filas por casi dos días para cargar diésel. Hoy llegaron 9.000 litros, pero eso no alcanza ni para 10 camiones”, señaló un conductor.

Otro relató: “Estoy en la fila desde ayer en la tarde, es un día entero esperando”.

Un tercer transportista agregó que la espera genera pérdidas: “Son días de perjuicio, no está llegando combustible y la fila es larga”.

Viajes reducidos

El impacto también se refleja en la Terminal de Buses de Cochabamba, donde se evidenció una reducción en la cantidad de viajes ofertados debido a la falta de diésel.

Desde el sector del transporte pesado alertaron que la disminución en la capacidad de traslado de productos podría derivar en una futura especulación de precios en distintos mercados.

En tanto, desde las estaciones de servicio indicaron que se redujo el volumen de combustible despachado diariamente para su comercialización.

Los transportistas esperan un pronunciamiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en las próximas horas y demandan la pronta regularización del suministro.

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