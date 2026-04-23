Gobernadores electos y Presidente se reúnen este viernes para discutir el 50/50

El director del Servicio Estatal de Autonomías, Alfonso Lena, confirmó que este viernes se llevará a cabo una importante reunión entre los gobernadores de los nueve departamentos del país y el Presidente, Rodrigo Paz Pereira. El encuentro tiene como objetivo iniciar un diálogo sobre el plan 50-50, que busca equilibrar las competencias y los recursos entre el gobierno central y las autoridades locales.

“Necesitamos, en un momento de dificultades económicas, pensar en el equilibrio de las competencias y los recursos, teniendo en cuenta las capacidades de cada región. Es claro que no es lo mismo el departamento de Santa Cruz que el de Pando, por ejemplo”, señaló Lena.

Análisis de la redistribución de recursos

Lena explicó que se realizará un análisis detallado de las capacidades y necesidades de cada departamento, lo que podría llevar a una redistribución de recursos o a la construcción de una nueva agenda departamental.

“Lo que necesitamos equilibrar es, reitero, las competencias, los recursos, las capacidades institucionales, con un enfoque de equidad y eficiencia”, dijo la autoridad.

Agenda del encuentro

La reunión está programada para este viernes a las 11 de la mañana, y se espera que el presidente y los gobernadores aborden la construcción de una agenda 50-50 que permita una distribución más equitativa de los recursos y competencias, con el fin de mejorar la eficiencia en la gestión territorial.

“Este viernes va a ser un paso importante para la co-creación de una agenda de trabajo que permita mejorar el equilibrio entre el gobierno central y los gobiernos departamentales”, concluyó Lena.

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