Inseparables: Trasladan a seis parabas rescatadas en Cochabamba a un refugio especializado en Santa Cruz

En un operativo marcado por el compromiso con el bienestar animal, seis parabas fueron trasladadas este miércoles desde un albergue municipal hasta el Centro de Custodia de Vida Silvestre "Curucusí", ubicado en el departamento de Santa Cruz. El traslado se hizo efectivo a través de Boliviana de Aviación (BoA) tras culminar con éxito las gestiones ante el Viceministerio de Medio Ambiente y la Gobernación.

Un vínculo que garantiza su supervivencia

Lo que hace especial este caso no es solo el traslado logístico, sino el fuerte lazo social que las aves desarrollaron. Durante su permanencia en el refugio municipal, los ejemplares consolidaron una pequeña comunidad. Según explicó Dennis Soux, responsable del Refugio de Animales Silvestres, este vínculo es vital para su salud emocional y conductual.

Dentro del grupo, destaca la formación de una pareja. Los expertos en vida silvestre subrayan que las parabas son animales monógamos que eligen a un compañero para toda la vida. Por esta razón, las autoridades priorizaron que el grupo se mantuviera unido, respetando la estructura social que ellas mismas crearon durante su tiempo en el albergue.

El destino: Calidad de vida frente a la libertad imposible

A pesar del entusiasmo por el traslado, los especialistas confirmaron una realidad determinante: las seis parabas no podrán ser liberadas en su hábitat natural. Su prolongada estancia en cautiverio y el contacto frecuente con seres humanos han provocado que pierdan las facultades necesarias para sobrevivir por cuenta propia en la selva.

Ante la imposibilidad de la reinserción, el objetivo principal de su llegada a Santa Cruz es ofrecerles un espacio mucho más amplio, con un clima acorde a su especie y bajo cuidados profesionales constantes.

"Ya estamos enviando a Santa Cruz a estas seis parabas para que tengan mejores condiciones en temas de espacio y también ambientados", señaló Soux, destacando que los permisos y certificados de traslado aseguran que las aves pasarán el resto de sus días en un entorno que simula su hogar natural, pero con la protección que su actual condición física requiere.

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