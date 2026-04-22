FIFA libera nuevas entradas para el Mundial 2026: conoce cuándo y dónde comprarlas

La FIFA pondrá este miércoles a la venta nuevas entradas para los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, justo cuando faltan 50 días para el inicio del torneo.

Los boletos estarán disponibles desde las 11:00 de la mañana, hora del Este de Estados Unidos, y podrán adquirirse bajo la modalidad de “primero en llegar, primero en comprar”.

La nueva liberación de tickets forma parte de la fase final de ventas, que permanecerá abierta hasta la conclusión del Mundial, prevista para el 19 de julio de 2026.

Según la FIFA, habrá entradas disponibles para distintas categorías, incluidas ubicaciones en primera fila, aunque no se precisó cuántos boletos serán liberados ni cuáles serán sus precios.

Los partidos del Mundial se disputarán entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Canadá y Estados Unidos. Esta edición será la más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 encuentros.

La FIFA recordó que su portal oficial es la vía recomendada para comprar entradas y también para acceder al mercado oficial de reventa e intercambio de tickets.

Para ingresar al portal oficial de compra, los aficionados pueden hacerlo aquí: Comprar entradas para el Mundial 2026

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