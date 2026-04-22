¿Sueñas con ir al Mundial? Así puedes comprar los boletos

A solo 50 días del inicio de la Copa del Mundo, la FIFA anunció una nueva liberación de entradas para los 104 partidos del Mundial 2026.

La venta comenzará este miércoles al mediodía bajo la modalidad “primero en llegar, primero en comprar”, por lo que se espera una alta demanda y largas colas virtuales. Los boletos estarán disponibles para las categorías 1, 2 y 3, además de algunos asientos en primera fila.

Los hinchas deberán ingresar al portal oficial de la FIFA, crear o iniciar sesión en su cuenta, elegir el partido, seleccionar los asientos en el mapa del estadio —o usar la opción de “mejor asiento disponible”—, completar el pago y esperar la confirmación.

La FIFA aclaró que seguirá liberando entradas de manera gradual hasta la final del 19 de julio, dependiendo de la disponibilidad. También mantendrá activa su plataforma oficial de reventa, donde los usuarios pueden vender o comprar tickets de forma segura y autorizada.

En cuanto a los precios, los boletos más económicos parten desde los 60 dólares en la categoría “Supporter Entry Tier” para algunos partidos. Sin embargo, los valores aumentan según la instancia y la demanda. Para la final, las mejores ubicaciones ya alcanzan los 10.990 dólares, mientras que otras categorías rondan entre 5.785 y 7.380 dólares.

También existen paquetes premium de hospitalidad, que incluyen entradas y servicios exclusivos para el día del partido. Dependiendo del encuentro y de la fase del torneo, estos paquetes pueden costar desde 1.400 hasta 100.000 dólares.

La venta de entradas, sin embargo, también ha generado fuertes críticas. Organizaciones de aficionados y consumidores europeos acusaron a la FIFA de manejar precios excesivos y sistemas de compra poco transparentes. Mientras tanto, en redes sociales, varios usuarios se quejan por los altos costos, las largas esperas y las dificultades para conseguir buenos asientos.

La FIFA recordó además que comprar una entrada no garantiza el ingreso a los países anfitriones, es decir, Estados Unidos, México y Canadá. Por eso, recomendó a los aficionados iniciar cuanto antes los trámites migratorios y de visado. En el caso de Estados Unidos, los poseedores de entradas podrán acceder a un sistema prioritario de citas para visas.

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