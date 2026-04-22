¿Cristiano Jr. al primer equipo? Al-Nassr evalúa hacerlo debutar junto a su padre

El fútbol mundial podría estar cerca de presenciar un hecho histórico. Cristiano Ronaldo podría jugar oficialmente junto a su hijo, Cristiano Ronaldo Jr., en Al-Nassr, que evalúa ascender al joven de 15 años al primer equipo.

De acuerdo con reportes de la prensa árabe, el club estudia la posibilidad de incorporar al juvenil para la próxima temporada. La decisión permitiría que ambos compartan el campo de juego, algo inédito en la élite del fútbol y que generaría un fuerte impacto mediático.

El equipo saudí, líder de la Liga Profesional Saudí con 76 puntos, busca fortalecer su proyecto deportivo tras el cierre de la campaña. En ese contexto, la promoción del hijo de su máxima figura aparece como una opción que combina presente y proyección.

Cristiano Ronaldo, que recientemente alcanzó los 969 goles en su carrera, continúa siendo pieza clave del equipo y mantiene vigente su objetivo de llegar a los 1.000 tantos. Su influencia dentro del club también impulsa la posibilidad de extender su legado, ahora con la presencia de su hijo en el plantel principal.

A poco más de 50 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la noticia añade un nuevo capítulo a la carrera del delantero portugués, mientras el mundo del fútbol espera si finalmente se concreta esta histórica dupla.

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