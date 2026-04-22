El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas presentó un buscador presupuestario que permitirá a cualquier ciudadano acceder de forma simple a la información sobre ingresos, gastos y proyectos de inversión del Estado.

El ministro José Gabriel Espinoza Yáñez explicó que la herramienta busca dejar atrás la opacidad en la gestión pública. “Lo que antes era una cajita negra, hoy queremos convertirlo en una caja de cristal”, afirmó.

Con este sistema, se podrá rastrear el uso de los recursos públicos línea por línea, facilitando el control social y el trabajo periodístico.

La plataforma ya está disponible y se puede acceder directamente aquí: https://abierto.economiayfinanzas.gob.bo/

Cómo funciona el buscador

El desarrollo estuvo a cargo del científico de datos Rafael López, quien explicó que el sistema responde a preguntas clave:

¿Cómo se gasta el dinero público?

¿Quién lo ejecuta?

¿Con qué ingresos se financia?

La plataforma procesa una enorme base de datos: Cerca de 2.000 instituciones públicas, más de 800.000 programas y proyectos, alrededor de 3.000 clasificadores presupuestarios, 348 fuentes de ingresos. Además, permite búsquedas simples, incluso con errores, con una lógica similar a plataformas digitales populares.

“La idea es que la gente pueda buscar el presupuesto tan fácil como busca un TikTok”, explicó López.

Publicidad, viáticos y gastos

El buscador también permitirá fiscalizar áreas específicas del gasto estatal. Según Espinoza, parte del ajuste de Bs 4.100 millones en gastos corrientes se concentraba en:

Viáticos

Pasajes

Publicidad estatal

Con la nueva herramienta, será posible ver exactamente en qué se utilizó cada boliviano.

Más control ciudadano y acceso abierto

El objetivo del Gobierno es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, facilitando el acceso a la información para: periodistas, autoridades locales, investigadores, ciudadanos en general.

“Queremos que todos los bolivianos comprendan y supervisen cómo se utilizan sus recursos”, sostuvo el ministro.

Hallan irregularidades millonarias

Durante la revisión del presupuesto con esta herramienta, el Ministerio detectó inconsistencias de gran magnitud:

Bs 15.000 millones en ingresos inflados

Bs 8.000 millones en gastos subdeclarados

Bs 4.800 millones en proyectos de inversión que no podrían haberse ejecutado

Estos datos evidencian problemas estructurales en la gestión presupuestaria que ahora podrán ser identificados con mayor precisión.

Con información de ABI

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