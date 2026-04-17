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Senasir pagará reintegros en agosto: quiénes recibirán el beneficio

Los pagos se efectivizarán en agosto luego de la actualización de montos iniciada en julio.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

17/04/2026 13:07

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Bolivia

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El director del Senasir, Alberto Bonadona, informó que se realizará el pago de reintegros a jubilados, producto de un proceso de recálculo en sus rentas, el cual implica un desfase en los tiempos de desembolso.

Desde la entidad explicaron que estos reintegros se generan debido a que primero se debe determinar el monto actualizado que corresponde a cada beneficiario, trámite que se realiza durante el mes de julio.

“Los reintegros se generan porque en el periodo desde que hemos calculado cuánto necesitamos y luego se va a hacer el trámite en julio y recién se les va a pagar en agosto, lamentablemente como es un recálculo pues supone ese tiempo”, explicó Bonadona.

En ese sentido, los jubilados recibirán el pago adicional en el mes de agosto, una vez concluido todo el proceso administrativo correspondiente.

El Senasir no precisó aún el número total de beneficiarios, pero confirmó que el reintegro alcanzará a quienes tengan ajustes pendientes en sus rentas.

Este procedimiento forma parte de la actualización periódica de montos que busca garantizar que los jubilados reciban lo que les corresponde conforme a normativa vigente.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios mantenerse informados a través de canales oficiales para conocer detalles sobre fechas específicas y modalidades de pago.

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