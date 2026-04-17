La Alcaldía de Cochabamba, a través de la Dirección de Movilidad Urbana, presentó las nuevas características del programa “Taxi Seguro”, que busca mejorar la identificación de los vehículos de transporte público y reforzar la seguridad de los usuarios.

El director de Movilidad Urbana, Ever Rojas, explicó que la normativa se enmarca en el Decreto Supremo N.º 5199 y la Ley Municipal N.º 1714, reglamentada mediante el Decreto Municipal N.º 498, que introduce ajustes para combatir la inseguridad en el servicio de transporte.

La nueva regulación establece cuatro tipos de vehículos habilitados para el transporte individual de pasajeros: empresas de radiotaxis, sindicatos o asociaciones, taxis independientes o libres y, como novedad, los vehículos que operan mediante aplicaciones móviles.

Nuevas disposicionesEntre las principales disposiciones, se establece que todos los vehículos deberán portar de manera obligatoria el logotipo de “Taxi Seguro” en el parabrisas delantero y posterior, además del número de placa visible a distancia.

Asimismo, la placa deberá figurar en los laterales traseros del vehículo para facilitar su identificación por parte de los usuarios.

En el caso de los radiotaxis, el logotipo de la empresa deberá tener un tamaño mínimo de 30 por 30 centímetros, mientras que en sindicatos o asociaciones será de 80 por 30 centímetros.

Independientes y por aplicación

Para los taxis independientes, se mantiene la franja lateral ajedrezada en amarillo y negro, eliminándose su uso en el capot.

Para los vehículos que operan mediante aplicaciones móviles, como Uber, Yango o inDrive, se exige la colocación del logotipo de la plataforma en los laterales, además de la franja ajedrezada, con el fin de que la población identifique que se trata de un servicio autorizado. Los conductores deberán acreditar que la aplicación está registrada ante la ATT y cumplir con los requisitos legales.

Registro Taxi Seguro

Entre los requisitos obligatorios para todos los conductores están el registro en el sistema de Taxi Seguro, la presentación del RUAT, cédula de identidad, licencia de conducir y la Tarjeta de Identificación del Conductor (TIC), además del registro fotográfico del vehículo.

La Alcaldía destacó que el sistema permitirá realizar el registro en línea de forma ágil y facilitará la identificación de vehículos y conductores, contribuyendo a esclarecer posibles hechos delictivos y mejorar la seguridad en el transporte urbano.

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