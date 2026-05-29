Doria Medina afirma que los bloqueos se debilitan y pide retomar el diálogo en el país

El empresario y político Samuel Doria Medina dijo este viernes que los bloqueos y medidas de presión que afectan principalmente a La Paz y El Alto muestran señales de debilitamiento, mientras insistió en la necesidad de mantener el diálogo para resolver el conflicto.

Mediante su cuenta en la red social X, señaló que el proceso de diálogo convocado para buscar una salida a la crisis “se ha estancado porque los dirigentes no quisieron asistir”. En ese marco, sostuvo que las autoridades judiciales deberían “quitarles el pretexto de las órdenes de aprehensión” para facilitar la participación de los sectores movilizados.

El político consideró, sin embargo, que en las últimas horas se observa una reducción en la intensidad de las medidas de presión. “El bloqueo de El Alto y el paro de transporte en La Paz se están relajando de manera notoria”, afirmó.

Doria Medina argumentó que esta situación responde a la necesidad de la población de retomar sus actividades cotidianas. “Todos los alteños y paceños necesitan trabajar, ir a clases y hacer funcionar sus negocios”, escribió.

Asimismo, sostuvo que los bloqueos no lograron su objetivo político. “Dije que los bloqueos fracasaron y que se debilitarían porque su objetivo (la renuncia del presidente) era inviable y no contaba con el apoyo del país”, señaló.

Finalmente, llamó a mantener esfuerzos de mediación y diálogo, destacando el rol de la Iglesia Católica y otras instituciones. “No pueden rendirse: tienen que seguir intentando reunir y concertar a los bolivianos”, agregó.

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