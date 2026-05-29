¿Qué medidas plantearon los cívicos al Gobierno? Estas son las exigencias tras la reunión en Santa Cruz

Tras la conclusión de la reunión realizada en Santa Cruz, los Comités Cívicos de Bolivia dieron a conocer una serie de exigencias dirigidas al Gobierno nacional para enfrentar los conflictos y bloqueos que afectan al país.

Medidas que pidieron los Comités Cívicos

Entre los principales planteamientos destaca la solicitud de declarar los bloqueos como delitos contra la seguridad nacional, además de aplicar un Estado de excepción sectorizado en las regiones más afectadas para restablecer el libre tránsito y garantizar el abastecimiento.

Los cívicos también demandaron que los responsables de las protestas asuman el resarcimiento económico por los daños ocasionados al aparato productivo, argumentando que las pérdidas están afectando seriamente a varios sectores económicos.

Otro de los puntos centrales fue el pedido a la Fiscalía y a la Policía para ejecutar de manera inmediata la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales.

Asimismo, plantearon la activación de un plan de salvación nacional, exhortando al presidente Rodrigo Paz a no ceder a presiones y asumir acciones concretas para garantizar la producción, la circulación de alimentos y el abastecimiento de combustibles.

Solución ante la crisis

Los dirigentes señalaron que estas demandas buscan una solución inmediata a la crisis y advirtieron que estarán atentos a la respuesta del Órgano Ejecutivo en las próximas horas.

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