Comités cívicos de todo el país se reunirán este 16 de septiembre en Cochabamba

Ante la cercanía de la segunda vuelta electoral, los Comités cívicos de los nueve departamentos del país se reunirán el próximo martes 16 de septiembre en la ciudad de Cochabamba, con el objetivo de analizar la coyuntura política nacional y coordinar una agenda de demandas regionales.

La convocatoria fue confirmada por Calixto Vásquez, presidente del Comité Cívico de Cochabamba, quien informó que delegaciones de los comités cívicos ya comenzarán a llegar desde el lunes 15 para participar en este encuentro de carácter nacional.

“Tenemos confirmada la participación de los ocho comités cívicos del país y, como anfitriones, los estamos recibiendo con los brazos abiertos. Hay una agenda orgánica que vamos a desarrollar”, señaló Vásquez en declaraciones a la prensa.

Uno de los puntos centrales de la reunión será la segunda vuelta electoral prevista para el 19 de octubre, donde los cívicos esperan debatir sobre el rol ciudadano y cívico en este proceso. Además, anticiparon que solicitarán a los candidatos presidenciales de segunda vuelta que presenten públicamente sus propuestas para cada región.

Asimismo, los comités cívicos se proponen entregar a los parlamentarios electos un conjunto de demandas y necesidades urgentes, recogidas desde las bases regionales.

“En diez días vamos a entregar un plan de desarrollo cívico departamental. Este documento incluye deudas históricas con el departamento y se enfoca especialmente en el área de salud, donde enfrentamos los mayores problemas”, explicó Vásquez.

Desde el movimiento cívico, también se hizo un llamado a la unidad nacional y al compromiso ciudadano de cara a las elecciones, subrayando la importancia de un voto informado y de una agenda regional clara para el próximo gobierno.

Mira la programación en Red Uno Play