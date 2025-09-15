Se reanudan los vuelos en Viru Viru tras incendio en restaurante

Los vuelos en el Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz fueron reanudados con normalidad este lunes, luego de que un incendio en un restaurante generara humo en el hall principal y el área de preembarque nacional.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:20 a. m. y fue atendido rápidamente por el personal de emergencia y bomberos del aeropuerto.

(Noticia en desarrollo...)

