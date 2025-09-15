TEMAS DE HOY:
Se reanudan los vuelos en Viru Viru tras incendio en restaurante

Tras un incendio en un restaurante del hall principal, las operaciones aéreas en el aeropuerto Viru Viru fueron restablecidas sin reportarse daños personales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/09/2025 8:26

Santa Cruz, Bolivia

Los vuelos en el Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz fueron reanudados con normalidad este lunes, luego de que un incendio en un restaurante generara humo en el hall principal y el área de preembarque nacional.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:20 a. m. y fue atendido rápidamente por el personal de emergencia y bomberos del aeropuerto.

(Noticia en desarrollo...)

