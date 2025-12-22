Japón entrega cooperación de $us 3,4 millones para equipar hospitales

El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, informó que cinco hospitales públicos estratégicos de los departamentos de Chuquisaca, Beni, Santa Cruz y Tarija serán fortalecidos con nuevo equipamiento médico de alta tecnología, gracias a una cooperación no reembolsable del Gobierno del Japón que supera los 3,4 millones de dólares estadounidenses, destinada a atender necesidades inmediatas del sistema de salud boliviano.

El acuerdo de cooperación fue oficializado mediante el Canje de Notas Reversales, firmado el 22 de diciembre de 2025 en el Salón Samaipata del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la participación del Embajador del Japón en Bolivia, Onomura Hiroshi, y el canciller Fernando Aramayo.

Durante el acto, el embajador Onomura destacó que este apoyo refleja un principio fundamental de la cultura japonesa: que cuando las personas gozan de buena salud, pueden afrontar los retos y disfrutar plenamente de la vida, reafirmando el compromiso del Japón con el bienestar de la población boliviana.

Por su parte, la ministra de Salud, Marcela Flores, explicó que esta cooperación permitirá mejorar de manera directa la capacidad de diagnóstico, tratamiento y atención especializada en hospitales de referencia nacional y regional, con énfasis en salud materna, atención neonatal, diagnóstico por imágenes y enfermedades gastroenterológicas.

Hospitales beneficiados:

Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés de Sucre (Chuquisaca):

Centro de referencia nacional en el tratamiento de enfermedades digestivas, que será fortalecido con la incorporación de un tomógrafo y un equipo radiológico Arco C, ampliando significativamente su capacidad diagnóstica y quirúrgica especializada.

Hospital Materno Infantil de Trinidad (Beni):

Principal establecimiento de atención materno-neonatal del departamento, que recibirá una incubadora neonatal y un ecógrafo, mejorando la atención a recién nacidos y madres en situaciones de alto riesgo.

Hospital Japonés de Santa Cruz:

Uno de los hospitales públicos más importantes del oriente boliviano, que será equipado con un equipo radiológico Arco C y un ecógrafo, fortaleciendo los servicios de diagnóstico y apoyo a procedimientos quirúrgicos.

Hospital de la Mujer “Dr. Percy Boland Rodríguez” de Santa Cruz:

Centro especializado en la atención integral de la salud femenina, que incorporará un laparoscopio (torre), un mamógrafo y un ecógrafo, ampliando su capacidad de detección temprana, diagnóstico y tratamiento oportuno.

Hospital Materno Infantil Dr. Juan Manuel Jijena Durán de Tarija:

Hospital de referencia departamental en salud materno-infantil, que será fortalecido con un ecógrafo, contribuyendo a mejorar el seguimiento prenatal y la atención oportuna a madres y recién nacidos.

