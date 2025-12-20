EE. UU. incorpora a Bolivia al programa 'Umbral' para impulsar reformas institucionales y atraer inversión privada

En un giro trascendental para la economía nacional, la Junta Directiva de la Challenge Corporation (MCC), agencia gubernamental de los Estados Unidos, ha seleccionado oficialmente a Bolivia como país elegible para el Programa Threshold (Umbral).

Este anuncio representa un apoyo internacional a la nueva dirección económica del país y abre las puertas a fondos no reembolsables destinados a transformar el clima de inversiones y fortalecer las instituciones.

La decisión, tomada por el Directorio de la MCC y presidida por el Vicesecretario de Estado, Christopher Landau, fundamenta la elección de Bolivia en su "interés en fortalecer el clima de inversión" y su renovado enfoque hacia un crecimiento liderado por el sector privado.

El programa Umbral no es solo una ayuda financiera; es una herramienta estratégica diseñada para identificar y eliminar las "limitaciones vinculantes" que frenan la prosperidad.

"Esta selección subraya la oportunidad de profundizar nuestras alianzas y generar resultados concretos para el pueblo boliviano", destacó la directiva de la MCC.

A diferencia de los créditos tradicionales, estos fondos están destinados a reformas de políticas públicas e institucionales. El impacto esperado incluye:

Atracción de Capitales: Mejores reglas de juego para que empresas nacionales y extranjeras inviertan y creen empleos.

Fortalecimiento Institucional: Modernización de los procesos estatales para reducir la burocracia.

Crecimiento Sostenible: Una economía más ágil y competitiva que no dependa únicamente de los recursos estatales.

Este logro sitúa a Bolivia en una posición de privilegio en el hemisferio occidental, junto a países como Ecuador y Guatemala, que también recibirán apoyos similares, reafirmando que el país está listo para integrarse plenamente a los mercados globales.

