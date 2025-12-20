EE. UU. incorpora a Bolivia al programa 'Umbral' para impulsar reformas institucionales y atraer inversión privada

Bolivia recibirá fondos estratégicos de los Estados Unidos para impulsar reformas que atraerán inversiones, fortalecerán las instituciones y abrirán las puertas a un futuro de prosperidad, según informa un comunicado de la Millennium Challenge Corporation (MCC).
En un giro trascendental para la economía nacional, la Junta Directiva de la Challenge Corporation (MCC), agencia gubernamental de los Estados Unidos, ha seleccionado oficialmente a Bolivia como país elegible para el Programa Threshold (Umbral).
Este anuncio representa un apoyo internacional a la nueva dirección económica del país y abre las puertas a fondos no reembolsables destinados a transformar el clima de inversiones y fortalecer las instituciones.
La decisión, tomada por el Directorio de la MCC y presidida por el Vicesecretario de Estado, Christopher Landau, fundamenta la elección de Bolivia en su "interés en fortalecer el clima de inversión" y su renovado enfoque hacia un crecimiento liderado por el sector privado.
El programa Umbral no es solo una ayuda financiera; es una herramienta estratégica diseñada para identificar y eliminar las "limitaciones vinculantes" que frenan la prosperidad.
"Esta selección subraya la oportunidad de profundizar nuestras alianzas y generar resultados concretos para el pueblo boliviano", destacó la directiva de la MCC.
A diferencia de los créditos tradicionales, estos fondos están destinados a reformas de políticas públicas e institucionales. El impacto esperado incluye:
Atracción de Capitales: Mejores reglas de juego para que empresas nacionales y extranjeras inviertan y creen empleos.
Fortalecimiento Institucional: Modernización de los procesos estatales para reducir la burocracia.
Crecimiento Sostenible: Una economía más ágil y competitiva que no dependa únicamente de los recursos estatales.
Este logro sitúa a Bolivia en una posición de privilegio en el hemisferio occidental, junto a países como Ecuador y Guatemala, que también recibirán apoyos similares, reafirmando que el país está listo para integrarse plenamente a los mercados globales.
