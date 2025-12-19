Gabriel Espinoza: “Es una medida necesaria, tenemos la responsabilidad de sanar la economía”

Este viernes en una entrevista realizada en Red Uno, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, se refirió a los bloqueos anunciados por diferentes sectores que exigen la abrogación del Decreto Supremo 5503, y señaló que este decreto no puede ser abrogado debido a la necesidad que se tiene para salvar la economía.

“El presidente ha sido claro, nosotros tenemos la responsabilidad de sanar la economía el Decreto 5503, no solamente se refiere a la estabilización de los precios de los combustibles esto era necesario para asegurar un normal abastecimiento de combustible no podemos volver a vivir la situación que hemos vivido desde el pasado año”, manifestó Espinoza.

Espinoza señaló que es necesario que la economía vuelva a dinamizarse y afirmó que la única manera de lograrlo es garantizando un abastecimiento normal de combustible. En ese sentido, sostuvo que para alcanzar ese objetivo se debe eliminar las supuestas “estructuras corruptas que se escondían detrás del subsidio”.

“Por otro lado, el decreto no solamente se refiere a la estabilización de los precios de los combustibles, sino que contempla un conjunto de medidas estructurales. Existen siete ejes centrales que abarcan medidas tributarias, fomento a la inversión, acciones significativas para sectores específicos como el agro y la minería, además de la estabilización del sistema financiero. Es decir, hay una gran cantidad de medidas de carácter social”, detalló la autoridad.

Asimismo, el ministro advirtió que oponerse al Decreto Supremo 5503 implica un retroceso en varios beneficios sociales. Explicó que la derogación de la norma significaría afectar el incremento de la Renta Dignidad y reducir el Bono Juancito Pinto, entre otras medidas que forman parte del paquete estructural diseñado para el ordenamiento de la economía.

“En las últimas horas hemos visto la rearticulación de un conjunto de dirigencias que en el pasado apoyaban y eran el soporte de un Gobierno, actuando de manera coordinada con ese Gobierno que vivía de la subvención. Además, esa dirigencia es absolutamente abusiva con sus bases; hemos visto casos de choferes que chicotean a quienes quieren trabajar”, afirmó Espinoza.

Mira la programación en Red Uno Play