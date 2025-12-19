TEMAS DE HOY:
Conozca cómo estará el clima este viernes en las ciudades capitales de Bolivia

Para este viernes, las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán temperaturas variadas. Algunos departamentos presentarán lluvias y tormentas eléctricas según el Senamhi.

Jhovana Cahuasa

19/12/2025 6:53

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el clima en las ciudades capitales de Bolivia será variado con tendencia a lluvias y tormentas eléctricas en la mayoría de las ciudades capitales este viernes 19 de diciembre.

En La Paz, la jornada comenzará con cielos totalmente nublados y una mínima de 9°C y alcanzará una máxima de 22°C, pero se prevén lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde. Mientras que en El Alto la temperatura mínima será de 5°C, llegando a 16°C durante la tarde también habrá lluvias y tormentas eléctricas.

Por su parte, Oruro amanee con un cielo cubierto con nubosidad registrará mínima de 7°C y máxima de 20°C, y Potosí tendrá mínimas de 5°C y máximas de 19°C, cielos parcialmente soleados se registrarán lluvias durante la tarde.

En el departamento de Cochabamba, se esperan cielos nubosos y lluvias por la noche, además de una temperatura mínima de 12°C y máxima de 26°C. Sucre tendrá por la mañana cielos parcialmente soleados con 11°C, alcanzando los 23°C, mientras que Tarija tendrá mínima de 11°C y máxima de 26°C, el cielo estará parcialmente soleado durante el día y en la tarde habrá posible lluvia.

En el norte del país, Cobija registrará mínimas de 22°C y máximas de 32°C, y Trinidad también alcanzará temperaturas entre 24°C y 32°C con cielos nubosos durante todo el día. Finalmente, en Santa Cruz, se espera una mínima de 21°C, y una máxima de 30°C y se esperan cielos nubosos durante todo el día.

En general, se pronostica día nuboso y parcialmente soleados en gran parte del país, por lo que se recomienda tomar previsiones.

