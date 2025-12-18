Conozca el Decreto Supremo 5503 que dispone nuevas medidas económicas con más de 120 artículos

Según el Gobierno, el Decreto Supremo 5503 establece un nuevo régimen económico de necesidad y urgencia, con el objetivo de enfrentar la crisis económica, financiera y social que atraviesa el país.
La noche de este miércoles, el Gobierno publicó el Decreto Supremo 5503, norma que define un nuevo régimen económico presentado por el presidente Rodrigo Paz, como un mecanismo de salvataje frente a la crisis que atraviesa Bolivia, generando diversas reacciones en sectores sociales, sindicales y productivos.
El Decreto Supremo 5503 contiene más de 120 artículos y lleva por título “Necesidad y urgencia para la estabilización económica, financiera y social del Estado Plurinacional de Bolivia”. La normativa establece una serie de medidas orientadas a modificar el actual modelo económico, con énfasis en el ajuste fiscal, el sector energético y la administración de recursos del Estado.
Desde el Gobierno se sostiene que estas disposiciones buscan garantizar la estabilidad macroeconómica y enfrentar el contexto adverso que vive el país; sin embargo, distintos sectores han expresado preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener en el costo de vida, los servicios básicos y los derechos laborales.
