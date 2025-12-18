¿Ya estás planificando el 2026? Mire los feriados y fines de semana largos que tendrá Bolivia

Planificar el año con antelación es clave para trabajadores, estudiantes y el sector turístico. Para la gestión 2026, el calendario boliviano presenta una disposición favorable para quienes buscan aprovechar los fines de semana largos, ya que varias fechas festivas coinciden con días lunes o viernes.

Feriados Nacionales 2026 (Para todo el país)

Estos días implican la suspensión de actividades públicas y privadas en todo el territorio boliviano:

1 de enero (Jueves): Año Nuevo.

22 de enero (Jueves): Día de la Fundación del Estado Plurinacional.

16 y 17 de febrero (Lunes y Martes): Carnaval.

3 de abril (Viernes): Viernes Santo.

1 de mayo (Viernes): Día del Trabajador.

4 de junio (Jueves): Corpus Christi.

21 de junio (Domingo): Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco. (Se traslada al lunes 22).

6 de agosto (Jueves): Día de la Independencia de Bolivia.

2 de noviembre (Lunes): Día de Todos los Santos (Difuntos).

25 de diciembre (Viernes): Navidad.

Feriados Departamentales 2026 (Efemérides)

Además de los nacionales, cada departamento cuenta con su propio día de descanso obligatorio por su aniversario o grito libertario:

Oruro: 10 de febrero (Martes).

Tarija: 15 de abril (Miércoles).

Chuquisaca: 25 de mayo (Lunes).

La Paz: 16 de julio (Jueves).

Cochabamba: 14 de septiembre (Lunes).

Santa Cruz: 24 de septiembre (Jueves).

Pando: 24 de septiembre (Jueves).

Potosí: 10 de noviembre (Martes).

Beni: 18 de noviembre (Miércoles).

Fines de Semana Largos

El 2026 será un año de descansos prolongados estratégicos que beneficiarán al turismo nacional:

El descanso de junio: Al caer el 21 de junio en domingo, el feriado se traslada al lunes 22 de junio, creando un puente ideal para visitar sitios arqueológicos o el Salar de Uyuni. Viernes festivos: El Viernes Santo, el Día del Trabajador y la Navidad caen en viernes, lo que garantiza tres días de descanso sin necesidad de traslados. Lunes regionales: Los departamentos de Chuquisaca y Cochabamba disfrutarán de fines de semana largos propios, al caer sus efemérides en día lunes.

Según el Decreto Supremo 2750, si un feriado nacional cae en domingo, se debe trasladar obligatoriamente al lunes siguiente. En el caso de los feriados que caen en sábado, estos no se trasladan a menos que el Ministerio de Trabajo emita un instructivo específico cercano a la fecha.

