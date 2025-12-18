Gobierno anuncia ampliación de la flota de BoA a 14 aeronaves

El ministro descartó cualquier intento de privatización de la aerolínea estatal y aseguró que el fortalecimiento de BoA es una prioridad para garantizar un servicio eficiente a la población.
17/12/2025 22:17
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció este miércoles que Boliviana de Aviación (BoA) ampliará su flota operativa hasta 14 aeronaves, como parte de un plan de reactivación destinado a solucionar las constantes demoras y problemas en el servicio aéreo, los cuales atribuyó a la mala planificación de la anterior gestión de Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La autoridad descartó cualquier intento de privatización de la aerolínea estatal y aseguró que el fortalecimiento de BoA es una prioridad para garantizar un servicio eficiente a la población.
“Entonces a la fecha ya tenemos 12 aviones. Lo que nos llamó la atención es por qué con 12 aviones seguimos con demoras y otras cosas que están afectando a la población”, declaró Zamora en conferencia de prensa.
El ministro explicó que, tras 40 días de gestión, se logró incrementar la flota que anteriormente operaba con solo ocho aeronaves; sin embargo, los problemas persisten debido a fallas estructurales heredadas, principalmente en planificación y recursos humanos.
Zamora afirmó que el objetivo es consolidar una operación con 13 o 14 aviones en funcionamiento, como parte del plan de reactivación presentado hace dos semanas, el cual busca corregir el mal manejo de la anterior administración y estabilizar de manera progresiva las operaciones de la aerolínea estatal.
