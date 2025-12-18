Gobierno anuncia ampliación de la flota de BoA a 14 aeronaves

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció este miércoles que Boliviana de Aviación (BoA) ampliará su flota operativa hasta 14 aeronaves, como parte de un plan de reactivación destinado a solucionar las constantes demoras y problemas en el servicio aéreo, los cuales atribuyó a la mala planificación de la anterior gestión de Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La autoridad descartó cualquier intento de privatización de la aerolínea estatal y aseguró que el fortalecimiento de BoA es una prioridad para garantizar un servicio eficiente a la población.

“Entonces a la fecha ya tenemos 12 aviones. Lo que nos llamó la atención es por qué con 12 aviones seguimos con demoras y otras cosas que están afectando a la población”, declaró Zamora en conferencia de prensa.

El ministro explicó que, tras 40 días de gestión, se logró incrementar la flota que anteriormente operaba con solo ocho aeronaves; sin embargo, los problemas persisten debido a fallas estructurales heredadas, principalmente en planificación y recursos humanos.

Zamora afirmó que el objetivo es consolidar una operación con 13 o 14 aviones en funcionamiento, como parte del plan de reactivación presentado hace dos semanas, el cual busca corregir el mal manejo de la anterior administración y estabilizar de manera progresiva las operaciones de la aerolínea estatal.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play