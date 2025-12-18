UCS y ADN continúan en carrera electoral a la espera de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional

Los partidos políticos Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) continúan habilitados para participar en el proceso electoral mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronuncia sobre la cancelación de su personería jurídica, tras no haber alcanzado el 3% mínimo de votación en las últimas elecciones generales.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, explicó que el órgano electoral cumplió con iniciar el proceso de cancelación de personería jurídica de ambas fuerzas políticas, conforme a la normativa vigente; sin embargo, los partidos recurrieron al TCP, instancia que deberá definir su situación legal.

“Respecto a ADN y UCS, como Tribunal Supremo Electoral hemos iniciado la cancelación de personería jurídica porque no alcanzaron el 3%. Ambos partidos han recurrido al Tribunal Constitucional y estamos a la espera de que esta instancia se pronuncie”, señaló Ávila.

El vocal aclaró que, mientras no exista una resolución del TCP, UCS y ADN mantienen sus derechos y obligaciones políticas, por lo que continúan realizando actividades electorales y se encuentran habilitados para participar en los comicios subnacionales.

En ese marco, ambos partidos presentaron su inscripción ante el TSE con el objetivo de concurrir a las elecciones subnacionales, a través de alianzas políticas. Ávila remarcó que esta situación responde exclusivamente a la espera de un fallo constitucional.

“Estamos obligados a proceder de esa manera, ya que la determinación final no está en manos del TSE, sino del Tribunal Constitucional”, puntualizó.

