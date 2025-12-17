Jeanine vuelve a Miraflores y cumple una promesa a su amiga

Este miércoles, la expresidenta Jeanine Añez retornó al penal de Miraflores, lugar donde permaneció encarcelada durante varios años, según lo expresó en una publicación difundida a través de sus redes sociales.

En su mensaje, Añez señaló que su visita responde al cumplimiento de una promesa personal y a un gesto de solidaridad con las personas privadas de libertad, especialmente con las mujeres que enfrentan procesos por delitos menores y graves, muchas de ellas con responsabilidades familiares y situaciones de alta vulnerabilidad social.

Añez ingresó al penal de Miraflores portando un canastón con varios productos.

“Cada persona privada de libertad tiene una historia de vida”, escribió Añez, al reflexionar sobre la realidad de las internas, a quienes describió como mujeres que continúan luchando por justicia mientras deben preocuparse por sus adultos mayores e hijos menores de edad.

La exmandataria relató que, tras salir de lo que calificó como una “injusta e ilegal detención”, regresó al penal para visitar a una amiga “Bebito”, con quien forjó un vínculo durante su reclusión, asegurando que esa amistad “trasciende las penas”.

Asimismo, destacó que el mes de diciembre representa un periodo especialmente difícil para quienes se encuentran privadas de libertad, debido a las fiestas de fin de año y la imposibilidad de compartir con sus seres queridos. En ese contexto, expresó un mensaje de apoyo y esperanza, manifestando su fe en que las internas puedan recuperar su libertad en el futuro.

