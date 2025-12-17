El director nacional del Servicio de Registro Cívico (Sereci), David Dávila, informó que durante los 13 días de empadronamiento en el país se registró de manera preliminar a 92.800 nuevos ciudadanos y se realizaron 227.000 cambios de domicilio.

“Hemos tenido 92.800 registros nuevos de ciudadanos que por primera vez se han empadronado y 227.000 cambios de domicilio en el territorio nacional. Hemos alcanzado un 60% de la estimación, estábamos más optimistas”, señaló Dávila.

Quienes no se empadronaron

En cuanto a las personas mayores de 18 años que no se han empadronado, el director del Sereci adelantó que este grupo no podrá emitir su voto y tendrá algunas limitantes con el servicio de la banca y optar a cargos públicos; sin embargo, no descartan multas y sanciones.

“Sin embargo se van a ir sacando diferentes normativas y en su momento vamos a sacar el propio arancel de multas y sanciones que va a tener que pagar la ciudanía por no haberse empadronado y la consecuencia directa es que no va a poder emitir su voto el día de las elecciones”, aseguró el director del Sereci.

Dávila añadió que la suma de registros nuevos podría variar en los próximos días, tomando en cuenta que están a la espera de las 327 brigadas móviles que fueron trasladadas a realizar el proceso de empadronamiento a las zonas alejadas.

Publicación del nuevo padrón

Sobre el nuevo padrón electoral, desde el Sereci estiman que en un lapso de 45 días se publicará la lista en la página YoParticipo, en donde se informará sobre su estado de registro, los que están habilitados, los inhabilitados los que no cumplieron sus rol de jurados electorales o quienes no han votado en dos procesos electorales.

“Vamos a estar listos para entregar el padrón electoral aproximadamente en febrero”, concluyó.

