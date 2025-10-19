Llegan las primeras actas al centro de cómputo de Oruro

Hasta el centro de monitoreo del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), cerca a las 17:00 llegaron las primeras 105 actas y estarían faltando 1.530, que llegarán en el transcurso de la jornada, así lo informó Ademar Cucho, director del Sereci en Oruro.

“En la ciudad de Oruro, la primera mesa en cerrarse y llegar al centro de computo del Sirepre fue Bolivia Vinto a las 16:00”, señaló Cucho.

Se tiene previsto que a las 18:30 los vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro instalen la sala plena para validar las actas electorales.

