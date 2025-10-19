TEMAS DE HOY:
operativos policiales ciudadano ABUSO SEXUAL

27ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Llegan las primeras actas al centro de cómputo de Oruro

El TED de Oruro tiene previsto instalar la sala plena para validar las actas.

Miguel Ángel Roca Villamontes

19/10/2025 17:39

Escuchar esta nota

Hasta el centro de monitoreo del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), cerca a las 17:00 llegaron las primeras 105 actas y estarían faltando 1.530, que llegarán en el transcurso de la jornada, así lo informó Ademar Cucho, director del Sereci en Oruro.

“En la ciudad de Oruro, la primera mesa en cerrarse y llegar al centro de computo del Sirepre fue Bolivia Vinto a las 16:00”, señaló Cucho.

Se tiene previsto que a las 18:30 los vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro instalen la sala plena para validar las actas electorales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Uno decide

18:00

Uno decide

19:00

Uno decide

19:55

Uno decide

21:00

Debate presidencial del tse

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Uno decide

18:00

Uno decide

19:00

Uno decide

19:55

Uno decide

21:00

Debate presidencial del tse

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD